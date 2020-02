Piazza ordigno ma esplosione lo travolge, giovane muore a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Per tentare un 'colpo', stava sistemando un ordigno davanti ad un distributore di sigarette nel quartiere periferico di Librino, ma e' morto travolto dalla deflagrazione. La tragedia e' avvenuta nella notte scorsa in viale Castagnola a Catania. A perdere la vita e' stato un giovane di cui ancora non si conosce l'identita' perche' non aveva con se' documenti. La vittima, che e' morta sul colpo, aveva il volto coperto con un passamontagna e ha agito con un complice. Nella deflagrazione sono rimaste danneggiare alcune auto parcheggiate lungo la strada. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa. (ITALPRESS). fag/pc/red 20-Feb-20 09:41