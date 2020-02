Il piano del Ministro rettoreper trattenere i talenti

Che storia è mai questa? Che si siano sbagliati? Com’è possibile che si sia scelta la persona giusta al posto giusto? La nomina di Gaetano Manfredi a ministro dell’Università ha sorpreso un po’ tutti. E non certo perché ritenuto inadatto al ruolo, ma per l’esatto contrario e cioè per la sua assoluta qualificazione.

Classe 1964, originario di Ottaviano in provincia di Napoli, ingegnere e ordinario di Scienza delle costruzioni, Manfredi ricopre dal 2015 gli incarichi di rettore della Federico II e di presidente della Conferenza nazionali dei rettori (Crui) con una competenza e uno spirito di servizio che tutti gli riconoscono.

Proprio tutti no, certo. Quando è stata resa la nota la decisione del premier Giuseppe Conte qualcuno che ha storto il naso pure c’è stato per via della sua simpatia politica per il Pd, mai nascosta, rafforzata dalla militanza in quel partito del fratello Massimiliano, giornalista, deputato dal 2013 al 2018. Ma si è trattato davvero di una forzatura, la voglia di cercare nell’uovo il pelo che non c’è. Pragmatico e convinto praticante dell’understatement, Manfredi ha un curriculum accademico di tutto rispetto – 9 libri pubblicati, oltre 400 lavori scientifici – e una profonda conoscenza dei problemi che è stato chiamato a risolvere.

Prorettore vicario dal 2010 al 2014, è stato anche membro del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e della Commissione grandi rischi oltre ad aver svolto il ruolo di Consigliere del ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione dal 2006 al 2008 al tempo di Luigi Nicolais.

Dunque l’esperienza non gli manca. E neanche le vittorie sul campo se è vero – com’è vero – che sotto la sua accorta regia nasce proprio a Napoli, e nel suo Ateneo, la straordinaria scuola di formazione per giovani informatici che porta il nome di Apple Accademy in accordo con il gigante di Cupertino.

Al giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è emozionato. Ma non ha tardato a dire la sua reclamando, in più di un’intervista, un piano straordinario per i giovani ricercatori. L’Italia, ha detto, rischia di esportare i più preparati con un impoverimento non solo economico, ma soprattutto culturale e sociale.