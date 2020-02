Governo, Renzi "Chiesto a Conte un chiarimento"

ROMA (ITALPRESS) - "Non abbiamo desiderio di rompere, ma di dare una mano al Paese. Cerchiamo di trovare dei compromessi fino a quando sara' possibile. Mi ero dato tempo fino a Pasqua, ma bisognera' fare dei chiarimenti entro settimana prossima. Le telenovelas funzionano quando c'e' un finale piu' o meno positivo. Penso che sia opportuno avere una forma di trasparente chiarezza. Per questo ho chiesto a Conte di vederci la settimana prossima". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, presentando in Senato il Piano #ItaliaShock. "L'elezione del sindaco d'Italia e la trasformazione del reddito di cittadinanza in aiuto fiscale per le imprese e i lavoratori sono, insieme allo sbloccacantieri, le nostre priorita'", ha aggiunto. (ITALPRESS). trl/ads/red 20-Feb-20 13:28