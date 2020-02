Coronavirus, continuano a migliorare le condizioni dei coniugi cinesi

ROMA (ITALPRESS) - "Sono in continuo e progressivo miglioramento" le condizioni cliniche dei coniugi cinesi ricoverati all'Istituto Spallanzani perche' colpiti da Coronavirus. Lo rende noto l'ospedale, aggiungendo anche che "i due giovani italiani attualmente ricoverati continuano a essere in ottime condizioni di salute e di umore". Sono stati valutati, a oggi, presso l'accettazione dello Spallanzani 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo Coronavirus. Di questi, 62, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Sei pazienti sono tutt'ora ricoverati: tre sono i casi confermati di COVID - 19 (la coppia cinese e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola). Tre pazienti rimangono ricoverati per altri motivi. (ITALPRESS). fsc/com 20-Feb-20 12:45