Gigi D'Alessio in tour, il pubblico decide la scaletta

MILANO (ITALPRESS) - Gigi D'Alessio torna davanti al suo pubblico con una grande novita' per il "Noi due tour 2020 - A gentile richiesta", la nuova tourne'e in partenza a marzo. Ad ogni concerto, sulle poltrone del teatro il pubblico trovera' un elenco di ben 100 titoli di Gigi: dai brani storici come "Non mollare mai, "Il cammino dell'eta'", "Mon amour", "Quanti amori", "Como suena el corazon", "Non dirgli mai", a quelli piu' recenti come "La prima stella" e "Benvenuto amore", fino a quelli dell'ultimo disco "Noi due" come "L'ammore, "Quanto amore si da'", "Come me", "Mentre a vita se ne va", e tanti altri ancora. Grazie ad un sistema di estrazione legato al numero del posto i fortunati sorteggiati potranno richiedere la loro canzone preferita tra quelle nella lista. Come un vero e proprio juke-box, D'Alessio e la sua band saranno pronti ad accontentare qualsiasi richiesta, rendendo il concerto diverso ogni volta, con una scaletta scelta "a gentile richiesta" dalla platea. Ad affiancarlo sul palco ci saranno Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D'Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Queste le date annunciate: 17 marzo Brescia - Teatro Dis_Play, 18 marzo Bologna - Teatro EuropAuditorium, 21 marzo Montecatini - Teatro Verdi, 25 marzo Genova - Teatro Politeama, 29 marzo Cremona - Teatro Ponchielli, 1° aprile Parma - Teatro Regio, 3 aprile Varese - Teatro Openjobmetis, 7 aprile Torino - Teatro Colosseo, 18 aprile Bari - Teatro Team, 22 aprile Crotone - PalaMilone, 24 e 25 aprile Catania - Teatro Metropolitan, 27 aprile Firenze - Teatro Verdi, 29, 30 aprile e 1° maggio Napoli - Teatro Augusteo, 19 maggio Roma - Auditorium Parco della Musica, 24 maggio Milano - Teatro Nazionale. (ITALPRESS). mgg/com 19-Feb-20 18:23