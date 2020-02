Il capitano "ultimo" assessore all'ambiente in calabria

ROMA (ITALPRESS) - 'Capitano Ultimo' sara' l'assessore all'Ambiente in Calabria. Lo ha annunciato la neo presidente Jole Santelli nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, noto come "Capitano Ultimo", e' l'ufficiale che nel 1993 arresto' Toto' Riina. "Ringrazio la presidente perche' mi da' il privilegio di poter servire il popolo calabrese e quindi lo faro' con tutta la forza e tutto l'amore che ho nel cuore senza secondi fini, se non il bene comune", ha dichiarato Capitano Ultimo. "I temi sono tanti e li concorderemo con Santelli, pero' la cosa fondamentale e' il concetto di autodeterminazione delle comunita' e garantire che questa si sviluppi senza interferenze e senza manipolazioni mafiose o di qualunque altro tipo. Questa e' la civilta'". "L'ambiente nella Regione Calabria ha delle ombre oscure e delle luci formidabili - ha spiegato Jole Santelli - Siamo in una piena crisi rifiuti e le nostre citta' sono invase. I sindaci sono in estrema difficolta'. Abbiamo un esame a cui saremo sottoposti in estate e l'enorme problema depurazione che ci aspetta da affrontare. Accanto pero' a questi, che sono i problemi, siamo l'unica regione che ha tre parchi nazionali, un parco regionale, riserve a marine e aree protette. Abbiamo una ricchezza enorme", ha concluso. (ITALPRESS). sfe/pc/red 18-Feb-20 18:00