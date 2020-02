Atletico Madrid-Liverpool 1-0, Haaland mette ko il Psg

ROMA (ITALPRESS) - Incide piu' il fattore campo che i pronostici nei primi due match validi per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. A Madrid l'Atletico batte il Liverpool 1-0, a Dortmund il Borussia regola 2-1 il Psg. L'Atletico Madrid di Simeone, dunque, si e' aggiudicato il confronto contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A risolvere la contesa del Wanda Metropolitano e' stato Saul Niguez in avvio di gara: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il numero otto dell'Atletico ha messo in rete al 4' sfruttando un rimpallo in area e infilando di destro Alisson. Vittoria che ha permesso di bissare l'1-0 ottenuto dai colchoneros contro i reds nella semifinale di Europa League 2019/2010. Gara di ritorno in programma il prossimo 11 marzo ad Anfield Road, in casa dei campioni in carica di Jurgen Klopp. Nell'altra gara della sera, con una strepitosa doppietta di Erving Haaland il Borussia Dortmund ha battuto 2-1 il Psg. In vista del ritorno in terra francese e' ancora tutto aperto in chiave qualificazione, ma i tedeschi pero' potranno accontentarsi anche del pareggio. Primo tempo vivace ma senza gol, nella ripresa ci pensa il baby talento Haaland a portare in vantaggio i tedeschi con un gol di rapina. Passano sette minuti e a un quarto d'ora dal termine i parigini pareggiano i conti: azione devastante di Mbappe' che semina il panico e serve a Neymar la palla perfetta che chiede solo di essere spinta in rete, ma appena un giro di lancette dopo c'e' il nuovo vantaggio del BVB con un tiro violentissimo ancora da parte di Haaland, al decimo gol in Champions che vale il definitivo 2-1. (ITALPRESS). ma/spf/ari/red 18-Feb-20 23:05