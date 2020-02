Altro oro mondiale nel biathlon per Wierer, vince anche l'individuale

ANTERSELVA (BOLZANO) (ITALPRESS) - Dorothea Wierer non si ferma piu'. Altro capolavoro ai Mondiali di biathlon per la 29enne altoatesina che ad Anterselva conquista il suo secondo oro. Dopo il trionfo di domenica nell'inseguimento, la Wierer concede il bis nell'individuale e si mette al collo la terza medaglia in questa rassegna, considerando anche l'argento nella staffetta mista conquistato nella gara inaugurale. La gara della Wierer non era iniziata al meglio, con un errore nel primo poligono e un altro al secondo. Poi la grande rimonta nel testa a testa con la tedesca Vanessa Hinz: nelle successive due sessioni di tiro l'azzurra non sbaglia piu' niente, sugli sci vola e taglia il traguardo con 2"2 sulla rivale, che deve accontentarsi dell'argento. A completare il podio la norvegese Marte Olsbu Roiseland, bronzo a 15"8 dalla Wierer. "Non me l'aspettavo dopo aver cominciato con un doppio errore al tiro - confessa la 29enne di Brunico - Ma avevo buone sensazioni, sapevo che non c'erano condizioni facilissime al poligono e che bisognava stare molto attenti, meno male che ho fatto due zeri finali e l'ultimo giro e' stato tosto. A un certo punto ero seconda e anche l'argento mi sarebbe andato bene ma poi mi sono detta: 'e' un oro, combatti'". E anche questa battaglia e' stata sua. (ITALPRESS). glb/gm/red 18-Feb-20 16:08