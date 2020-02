Rho, un cantiere "trasparente" per il nuovo Teatro Roberto de Silva

RHO (MILANO) (ITALPRESS) - Nella primavera del 2021 Rho avra' il suo nuovo teatro civico dedicato all'imprenditore Roberto de Silva. Ultimata la copertura delle pareti esterne e gli intonaci, sono da poco iniziati i lavori agli impianti. Per seguire l'andamento di questi lavori da oggi e' online anche un sito Internet: www.teatrocivicorho.com. Dopo la posa della prima pietra, nel marzo 2019 sulla recinzione sono stati posizionati pannelli trasparenti per permettere a tutti di osservare l'area del cantiere. E ora che i lavori sono concentrati all'interno della struttura, con il nuovo sito internet si apre una finestra virtuale, con tutte le informazioni utili sul progetto, che sara' aggiornato con le fasi di avanzamento della costruzione del Teatro. Il sito e' uno degli strumenti messi in campo per coinvolgere la cittadinanza nella costruzione: "Si tratta della piu' grande opera pubblica a Rho degli ultimi decenni ed e' giusto che i cittadini siano coinvolti nella sua realizzazione - dice il sindaco, Pietro Romano -. L'idea del cantiere trasparente e' piaciuta anche alla proprieta', Bracco Real Estate, a imprese e progettisti e questo ci ha permesso di realizzare diverse iniziative proprio nella fase dei lavori, che peraltro non sono ancora finite". "Oggi, negli stessi luoghi dove anni fa nascevano fragranze di profumi e cosmetici impareggiabili e venduti in tutto il mondo, siamo felici di realizzare uno spazio multifunzionale, sostenibile e attento all'ambiente", dice Diana Bracco, presidente e CEO del Gruppo Bracco. "Un luogo per i cittadini dove nutrirsi di cultura, arte, meraviglia e bellezza. Il Teatro Roberto de Silva e' un sogno che presto diventera' realta'". (ITALPRESS). abr/com 17-Feb-20 19:10