Ferilli, Volo, Favij doppiatori per il cartoon Disney-Pixar "Onward"

ROMA (ITALPRESS) - Nelle sale italiane dal prossimo 5 marzo, il nuovo film Disney e Pixar Onward - Oltre la Magia e' interpretato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere. Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno gia' firmato l'acclamato Monsters University del 2013, Onward - Oltre la Magia e' ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' magia. (ITALPRESS). mgg/com 17-Feb-20 19:01