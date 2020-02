Virus Cina, 1,2 milioni passeggeri controllati negli aeroporti italiani

ROMA (ITALPRESS) - Sono gia' 1 milione e 200 mila i passeggeri gia' controllati negli aeroporti italiani. Il dato e' stato reso noto dal ministero della Salute. Stamattina la task-force sul coronavirus, alla presenza del ministro, Roberto Speranza, ha fatto il punto sulle procedure e sui controlli relativi agli italiani rimpatriati finora da Wuhan "che procedono tutti regolarmente". "Si e' dato mandato al tavolo tecnico-scientifico di valutare le procedure sanitarie da mettere in atto per l'eventuale ritorno degli italiani a bordo della nave da crociera Diamond Princess ferma in Giappone", sottolinea ancora il ministero. Il tavolo ha esaminato i numeri riferiti dalla Protezione Civile dei controlli finora effettuati nei porti e negli aeroporti italiani: oltre 1 milione e 200 mila i passeggeri a cui e' stata controllata la temperatura dall'inizio dello screening negli aeroporti; oltre 54 mila i passeggeri e 20 mila i membri degli equipaggi controllati dalle navi. Oltre 3300 i medici, gli infermieri e i volontari impegnati nei controlli. (ITALPRESS). abr/com 16-Feb-20 11:23