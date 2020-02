Mertens rilancia il Napoli, Cagliari ancora ko

CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Napoli si rimette in moto anche in campionato dopo la battuta d'arresto contro il Lecce. Alla Sardegna Arena i partenopei passano per 1-0 sul Cagliari e si portano a due punti dal sesto posto occupato al momento da Verona e Parma. Primo tempo privo di grandi emozioni con il Napoli a gestire per gran parte del tempo il possesso palla, ma senza trovare lo spunto giusto per sbloccare il risultato. Quasi del tutto nullo nei primi 45' in fase offensiva anche il Cagliari nonostante un buon piglio mostrato dal nuovo arrivato Pereiro, subito in campo per la squalifica di Nainggolan. Nella ripresa e' un gioiello di Mertens a portare il Napoli avanti al 66'. Maran e' costretto a scoprirsi, getta nella mischia anche Paloschi per dar peso all'attacco al fianco di un Simeone troppo isolato ma la reazione tanto attesa non arriva. Diventano nove le giornate senza tre punti per i sardi, ora nella seconda meta' di classifica. (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Feb-20 19:53