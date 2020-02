Libia, Di Maio: "Una missione UE per bloccare l'ingresso delle armi"

ROMA (ITALPRESS) - "Il nostro principale obiettivo e' quello di garantire la pace in Libia, lo stiamo facendo mettendo attorno a un tavolo tutti gli attori di questo conflitto e tutti coloro che possono aiutare a risolvere il problema. Oggi e' stato fatto un passo in avanti notevole perche' dopo la Conferenza di Berlino di un mese fa e' stato fatto un tavolo in cui si parlano le parti militari. Allo stesso tempo ci siamo detti che l'Ue deve avere un ruolo fondamentale per bloccare l'ingresso degli armamenti in Libia. Dobbiamo creare una missione europea per bloccare l'ingresso delle armi, via terra, via mare, via aria. Ne discuteremo domani mattina, nel corso di una importante riunione del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea". Lo ha detto da Monaco il ministro Luigi Di Maio. (ITALPRESS). abr/red 16-Feb-20 12:11