Governo, Bettini "Possibile sostituire Italia Viva"

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono momenti nei quali la politica ha una sua invincibile evidenza. Oggi e' chiaro a tutti, tranne ai fanatici, che la condotta di Renzi pone problemi acutissimi al campo democratico e al governo Conte. Non vado ai dettagli. Piuttosto mi rammarico che Italia Viva, potenzialmente utilissima per allargare il centrosinistra, sta diventando uno strumento della destra per picconarlo e screditarlo. Eppure tale rammarico non deve trasformarsi in una eccessiva preoccupazione. Renzi e' una tigre di carta. Il suo tentativo di creare un terzo polo sta naufragando cosi' rapidamente da renderlo prigioniero di un attivismo autodistruttivo. Cosi' come, la scelta di passare all'altro campo non convincerebbe la stragrande maggioranza dei suoi elettori". Cosi' Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, commenta in un post su Facebook gli sviluppi degli scenari politici sulla maggioranza di governo. "Tuttavia egli puo' fare ancora danni, rendendo instabile l'azione dell'esecutivo Conte, gia' impegnato per conto suo su una trincea difficile e in una azione positiva, ma ancora non sufficiente, per fronteggiare la decadenza complessiva della Repubblica", aggiunge. "C'e' la possibilita', certamente allo stato attuale tutta da costruire, di sostituire Italia Viva con parlamentari democratici pronti a collaborare con Conte fino alla fine della legislatura. Penso anche che, in questo scenario, nel Parlamento si aprirebbe una riflessione perfino nel gruppo renziano. Si deve lavorare subito, dunque, per allargare la maggioranza che sostiene il premier rendendo scarica la minaccia della crisi". (ITALPRESS). ads/com 16-Feb-20 16:56