Santori "Al governo ci sono troppi 'bombaroli'"

ROMA (ITALPRESS) - "La prescrizione e' un pretesto, la percezione di chi vede da fuori i palazzi della politica e' che non si stia inseguendo una linea politica, ma le prossime elezioni. Ci sono tanti bombaroli all'interno ed e' un peccato, non tanto per questo governo, ma perche' ancora una volta viene messo in secondo piano il governo e il bene del Paese rispetto a personalismi e a convenienze elettorali". Cosi', in un'intervista a la Repubblica, Mattia Santori, tra i fondatori delle Sardine. "Noi - aggiunge - vogliamo parlare di sistema sanitario, di asili nido, di uguaglianza, non di giochini di Palazzo e di un teatrino della politica che rende le persone sempre piu' distanti". Con il premier Conte, sottolinea, "siamo in contatto, ma chiaramente osservando l'andamento di questi giorni l'incontro con le Sardine non e' certo una priorita', valuteremo nei prossimi giorni". "Non cerchiamo un incontro formale - aggiunge -l'idea e' fare un incontro diverso dal solito, non con una delegazione a palazzo Chigi. In merito alla manifestazione dei 5 Stelle oggi sui vitalizi, commenta: "Pensino piuttosto ai decreti sicurezza. Da loro riceviamo solo attacchi, da quando e' uscita la foto con Benetton hanno rivelato il terrore che hanno nei nostri confronti. Forse l'uscita di Stephen Ogongo dalle sardine romane non e' stata casuale". (ITALPRESS). vbo/r 15-Feb-20 11:26