Coronavirus, Di Maio "Abbiamo stanziato 300 milioni per imprese"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo stanziato 300 milioni di euro per supportare il mondo imprenditoriale italiano che potrebbe essere colpito dagli effetti dell'epidemia da coronavirus". Cosi', in conferenza stampa, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che a Pratica di Mare ha accolto Niccolo', il 17enne di Grado rientrato da Wuhan a bordo di un aereo dell'Aeronautica militare. "A questo proposito - aggiunge - convocheremo una riunione alla Farnesina per individuare necessita' ed esigenze delle imprese italiane. Questo e' un primo passo, ne seguiranno altri". (ITALPRESS). vbo/r 15-Feb-20 09:58