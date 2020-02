Gallinari in formato super vince derby con Melli nella notte Nba

ROMA (ITALPRESS) - Un Danilo Gallinari in formato super si aggiudica il derby tutto azzurro con Nicolo' Melli nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Davanti ai quasi 18mila spettatori dello Smoothie King Center di New Orleans, Oklahoma City Thunder ritrova il sorriso dopo due sconfitte violando per 123-118 il parquet dei Pelicans, ai quali non bastano i 32 punti di Zion Williamson, top-scorer dell'incontro. Ma il vero protagonista della sfida e' Gallinari: la 31enne ala di Sant'Angelo Lodigiano infila 29 punti in quasi 33 minuti di impiego, 11 dei quali nell'ultimo e decisivo quarto. Per l'azzurro anche 2 rimbalzi e 1 assist. Tra i padroni di casa 6 punti (e 3 rimbalzi) in 24 minuti e mezzo per Melli. Nell'altro match disputato, vittoria dopo due overtime per i Boston Celtics, che la spuntano per 141-133 sui Los Angeles Clippers grazie ai 39 punti firmati da Jayson Tatum. Tra i californiani, infortunio al ginocchio, durante il secondo quarto, per Paul George, costretto ad uscire dal campo. (ITALPRESS). mc/red 14-Feb-20 09:19