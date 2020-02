Billie Eilish, esce "No Time To Die" per il nuovo film di Bond

ROMA (ITALPRESS) - Billie Eilish pubblica oggi il suo nuovo singolo "No Time To Die", brano ufficiale del prossimo film di James Bond. Il brano e' stato prodotto dal fratello Finneas insieme a Stephen Lipson, con arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley e chitarre di Johnny Marr (leggendario chitarrista degli Smiths). "No Time To Die" precede l'uscita globale del film, che arrivera' nei cinema il 2 aprile nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 10 aprile. Eilish e' la piu' giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano portante della colonna sonora di un film della saga di James Bond e lo presentera' per la prima volta dal vivo il prossimo 18 febbraio ai Brit Awards a Londra accompagnata da Finneas e da due importanti special guest, Hans Zimmer e Johnny Marr. (ITALPRESS). mgg/com 14-Feb-20 15:43