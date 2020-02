Italia ancora fanalino di coda in Europa per la crescita

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Commissione Europea rivede al ribasso la crescita dell'Italia per il 2020. Secondo le previsioni economiche di inverno, il Pil italiano salira' dello 0,3% (quelle d'autunno indicavano lo 0,4%). L'Italia e' fanalino di coda nell'Ue per crescita, penultime sono Francia e Germania con l'1,1%. La crescita piu' alta si registra a Malta, in Romania e in Irlanda, rispettivamente con 4%, 3,8% e 3,6% nel 2020. "Nel quadro di un rallentamento generale della crescita economica dell'eurozona, il rallentamento e' piu' accentuato in Italia. Il Paese risente come altri di alcuni fattori esterni, in particolare su industria e export, ma ci sara' bisogno di lavorare molto", ha affermato il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, che si e' detto "certo che il governo instaurera' un dialogo con la Commissione perche' questo lavoro vada nella giusta direzione". (ITALPRESS). sat/red 13-Feb-20 13:32