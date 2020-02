Gli italiani amano fare sport con il partner

ROMA (ITALPRESS) - Gli italiani non solo sono amanti dello sport (il 60% pratica un'attivita' fisica frequentemente) ma in tanti preferiscono allenarsi con il partner: il 42% dichiara di non poter fare a meno della propria meta' quando fa workout. E' quanto emerge da una ricerca commissionata da American Pistachio Growers, associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani, a mUp Research. Secondo gli intervistati fare sport in coppia aiuta a motivarsi a vicenda (31%), oltre che rappresentare un'ottima occasione per poter passare piu' tempo insieme (26%); infine, secondo il 21% degli italiani, praticare sport in coppia migliora le proprie prestazioni fisiche grazie alla condivisione dei rispettivi progressi e al continuo confronto, che sprona a migliorarsi sempre di piu'. Gli italiani, sempre secondo la ricerca, sono convinti che praticare sport insieme al proprio partner faccia bene sotto molti punti di vista. Se per il 64% degli intervistati e' un toccasana per il rapporto, per un 25% aiuta addirittura a essere piu' complici sotto le lenzuola. Il 65% pensa che allenarsi insieme dia forza, slancio ed energia alle giornate che si passano insieme e il 41% e' dell'idea che renda la relazione sempre piu' solida. Ci sono degli sport che, se praticati in coppia, possono migliorare la vita a due attraverso una rinnovata sintonia. Fra le attivita' aerobiche salutari per l'amore, il ballo e' lo sport che aumenta maggiormente l'affinita' di coppia (42%). (ITALPRESS). fsc/abr/com 13-Feb-20 12:02