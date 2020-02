Conte "Italia Viva faccia chiarezza, basta con l'opposizione interna"

ROMA (ITALPRESS) - "Italia Viva deve dare un chiarimento, ma non solo a noi, agli italiani. In Parlamento hanno dato la fiducia al governo perche' si lavorasse, devono dire al Paese con quale atteggiamento vogliono continuare. Loro sono da parte mia non rispettati, ma di piu'". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di un convegno. "Stiamo vivendo una situazione un po' surreale, la maggiore opposizione ci viene non da un partito di opposizione, ma da Italia Viva, che un giorno si' e l'altro pure dice che vuole sfiduciare il ministro Bonafede e vota con l'opposizione - ha aggiunto -. Sfido i cittadini italiani a capire come puo' un compagno di viaggio minacciare e annunciare una mozione di sfiducia nei confronti di un ministro che non solo e' il capodelegazione del M5S, ma con cui stiamo lavorando da mesi per il progetto di riforma della giustizia penale. Un ministro che si e' intestato una riforma della prescrizione che e' entrata in vigore, e chiariamo, visto che sono tutti giuristi accreditati, che e' una norma presente in altri ordinamenti giuridici". "Ma Bonafede si e' detto disponibile a superare quella norma. Si e' arrivati al lodo Conte, poi il lodo Conte bis, nell'ambito del confronto che c'e' stato non c'e' nemmeno piu' la norma Bonafede. Lo si sfiducia per cosa? Lo si insulta per cosa? Perche' in passato ha fatto il dj? L'opposizione aggressiva e maleducata l'accetto dall'opposizione, non da una forza di maggioranza", ha sottolineato il premier. (ITALPRESS). sat/red 13-Feb-20 15:44