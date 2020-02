Muccino "'L'ultimo bacio' aveva un altro titolo, Consoli mi ha salvato"

ROMA (ITALPRESS) - "L'ultimo Bacio si stava per intitolare "Non sono pensieri carini". E' un titolo che e' durato per tutto il tempo della stesura e della prima prova con gli attori" A parlare e' Gabriele Muccino in una intervista esclusiva oggi, mercoledi' 12 febbraio a Non e' un paese per giovani, il programma di Massimo Cervelli e Tommaso Labate su Rai Radio2 dal lunedi' al venerdi' alle 12. "Poi il mio musicista Paolo Buonvino - continua il regista - aveva arrangiato L'Ultimo Bacio di Carmen Consoli, e cosi' scelsi quest'ultimo". (ITALPRESS). mgg/com 12-Feb-20 19:13