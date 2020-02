A Belinelli il derby Nba con Gallinari, vincono i Pelicans di Melli

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il derby italiano che va in scena nella notte Nba va a Marco Belinelli. San Antonio, infatti, vince 114-106 sul parquet dei Thunder di Danilo Gallinari, interrompendo la striscia negativa nonostante l'assenza di DeMar DeRozan. Venticinque punti a testa per LaMarcus Aldridge e Dejounte Murray che mettono a referto anche 14 e 9 rimbalzi. Ne fanno 20 Patty Mills e 17 Derrick White, mentre Belinelli, nei 16 minuti in campo, non va a canestro e mette a referto un rimbalzo. In termini di punti la sfida tra azzurri la vince Danilo Gallinari, ma non e' una gran serata per il "Gallo" che ne fa 15, aggiungendo anche 8 rimbalzi e 3 assist, ma che sbaglia molto al tiro. Per Oklahoma i migliori sono Chris Paul, con 31 punti e 7 assist, e Shai Gilgeous-Alexander che ne fa 17. In doppia cifra, oltre a Gallinari, anche Schroder (14) e Adams (10 punti e altrettanti rimbalzi). In campo anche l'altro italiano ed e' una serata positiva quella di Nicolo' Melli che partendo dalla panchina gioca ben 28 minuti e sfiora la doppia doppia, mettendo a referto 10 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. L'azzurro da' un importante contributo al successo dei Pelicans che battono in casa i Portland Trail Blazers, ma il protagonista della serata e' Zion Williamson che fa registrare al suo attivo 31 punti e 9 rimbalzi. Bene anche JJ Redick che dalla panchina ne fa 20, sono 17 quelli di Hart, 16 per Holiday (per lui anche 10 assist), ne fa 13 Jackson. Nelle altre gare della notte vittorie per Philadelphia (110-103 sui Clippers con tripla doppia da 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist per Ben Simmons), Wizards (126-114 con i Bulls con 30 punti di Beal, mentre a Chicago non bastano i 41 di LaVine) e Rockets (116-105 contro i Celtics con 42 punti di James Harden). (ITALPRESS). ari/red 12-Feb-20 08:58