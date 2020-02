Turismo, imprese e pesca, al via collaborazione Sicilia-Montenegro

PALERMO (ITALPRESS) - Due giorni intensi di visite istituzionali e incontri in Sicilia per l'ambasciatore del Montenegro in Italia Sanja Vlahovic per avviare le basi di un ponte fra la Sicilia ed il Montenegro. Questi incontri sono stati propedeutici ad una missione che una delegazione siciliana fara' entro l'estate a Podgorica e Bar, le due principali citta' montenegrine, per avviare una proficua collaborazione fra il Montenegro e la regione siciliana. L'ambasciatore Vlahovic ha incontrato il presidente della Regione Nello Musumeci, il vicepresidente Gaetano Armao, l'assessore Roberto Lagalla e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con i quali ha gia' avviato un'interlocuzione per avviare un progetto di cooperazione che coinvolga il Montenegro e la Sicilia. Nel corso della due giorni siciliana la diplomatica montenegrina e' stata ricevuta anche dal rettore dell'Universita' di Palermo Fabrizio Micari per discutere di un accordo fra l'universita' di Podgorica e quella palermitana - nell'ambito di un corso sul turismo, settore molto importante per il piccolo Paese balcanico che sta crescendo nel segmento del turismo di lusso - e dal responsabile dell'internazionalizzazione di Confindustria Nino Salerno con il quale sono stati affrontati i principali interessi del Montenegro (Energia, Turismo, Agricoltura e Pesca) per attrarre aziende siciliane interessate a investire in Montenegro in questi settori. "Sono molto soddisfatta di questa due giorni siciliana - ha detto all'Italpress l'ambasciatore Vlahovic - perche' ho riscontrato l'interesse della Sicilia nei confronti del nostro Paese. Sono convinta che sara' soltanto il primo passo per gettare le basi di un ponte fra Sicilia e Montenegro per una cooperazione che dia alle aziende siciliane e montenegrine reciproche possibilita' di sviluppo e business". (ITALPRESS). gb/fsc/red 10-Feb-20 10:12