Daniela Poggio al vertice della comunicazione di Angelini Pharma

ROMA (ITALPRESS) - Daniela Poggio entra in Angelini Pharma nel nuovo ruolo di Global Communications Head, a diretto riporto del CEO Pierluigi Antonelli, con l'obiettivo di potenziare le attivita' di comunicazione esterna, i rapporti con la stampa, i social network, e la comunicazione interna sia in Italia che nelle geografie in cui Angelini Pharma e' presente. Nel suo ruolo, Daniela Poggio fara' parte del "Leadership Team", il comitato esecutivo di Angelini Pharma. "L'ingresso di Daniela - spiega Pierluigi Antonelli, CEO di Angelini Pharma - riflette la nostra volonta' di raccontare la storia di innovazione, ricerca e trasformazione che Angelini Pharma sta scrivendo in Italia e nel mondo. Sono certo che con la sua energia, creativita' e profonda conoscenza dei canali e dei linguaggi di comunicazione sapra' giocare un ruolo decisivo insieme a tutta la nuova squadra manageriale". Daniela Poggio, dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Direttrice Comunicazione Sanofi dove ha dato vita ad una vera e propria media company aziendale arrivando nel 2018 a conseguire il riconoscimento come migliore azienda social nell'ambito dei Digital Pharma Awards. Precedentemente all'esperienza nel pharma, Poggio ha ricoperto il ruolo di Direttrice Comunicazione Italia e Grecia in Goodyear Dunlop. La sua carriera inizia in Vodafone dove, a partire dal 2002, ha ricoperto ruoli con crescenti responsabilita' nella Direzione Comunicazione. Laureata in Lettere e Filosofia presso l'Universita' di Milano ed iscritta all'albo nazionale dei giornalisti pubblicisti, Poggio ha conseguito un Master in Comunicazione Pubblica e Politica. Oggi collabora con La27Ora, il blog femminile del Corriere della Sera, e insegna "Brand Journalism" presso la Facolta' di Comunicazione d'Impresa e Relazioni Pubbliche dell'Universita' Iulm di Milano. (ITALPRESS). sat/com 10-Feb-20 11:39