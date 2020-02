«così aiuteremo lavoratori e imprese»

“Nella mia visione, al centro dell’innovazione del mercato del lavoro va ricollocata la persona, con i suoi diritti, le sue esigenze, le sue competenze. La logica generale che mi muove è quella di superare l’antica contrapposizione tra imprese e lavoratori per trovare un percorso comune: investire in formazione, valutare la dinamicità del mercato lavoro e utilizzarla”: è appassionata e trascinante Nunzia Catalfo, da quattro mesi ministro del Lavoro nel Conte 2, siciliana “prestata” a Roma per la politica. Che accetta...