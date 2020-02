La Business School del SOle 24 Ore lancia due nuovi master

La Business School del Sole 24 Ore ha annunciato che nei prossimi due mesi partiranno ufficialmente due master: uno in “Amministrazione, finanza e controllo di gestione”, l’altro in “Financial Modeling”. In entrambi i casi si tratta di due percorsi formativi che si rivolgono sia ai più giovani che a professionisti già con una significativa esperienza lavorativa che vogliano incrementare il proprio bagaglio di nozioni.

Il master in Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Il master offre un percorso per costruire competenze nei settori più strategici per lo sviluppo del business aziendale. Si rivolge a figure junior delle funzioni amministrazione, finanza e controllo di gestione; ai responsabili e addetti di uffici amministrativi e contabili di aziende; ai liberi professionisti e praticanti di studi professionali; ai responsabili amministrativo-finanziari di piccole imprese; a imprenditori e consulenti aziendali; a giovani laureati interessati a specializzarsi nelle aree dell’amministrazione, finanza e controllo di gestione. La docenza è affidata a professionisti, manager, imprenditori e consulenti del settore che con una collaudata metodologia didattica garantiscono un approfondimento graduale e completo della materia. Tutti gli argomenti del Master sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni on line ed esercitazioni.

Il master è in formula weekend e ha un programma strutturato in tre moduli, acquistabili anche singolarmente. Le lezioni si svolgono: venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00; sabato dalle ore 9.00 alle 16.30 e dureranno fino a ottobre di quest’anno. Il primo corso si concentra sul bilancio e sui principi contabili; il secondo su pianificazione e controllo di gestione; il terzo sulla finanza aziendale.

Il master in Financial Modeling

Questo percorso fornisce a professionisti, manager dell'area Amministrazione Finanza e Controllo, consulenti aziendali e giovani che si affacciano al mondo della revisione e del corporate finance, gli strumenti necessari per realizzare con fogli di lavoro ad alta complessità i documenti cardine della professione: analisi di performance; business cases; business plan per la valutazione aziendale e per le operazioni straordinarie; business plan per operazioni di ristrutturazione del debito. Il percorso formativo si rivolge a professionisti, responsabili e Addetti dell'area Amministrazione Finanza e Controllo, consulenti aziendali, giovani laureati e neoassunti che lavorano nel mondo della revisione e della consulenza aziendale.

La docenza è affidata a professionisti, manager, imprenditori e consulenti del settore che con una collaudata metodologia didattica garantiscono un apprendimento graduale e completo della materia. Tutti gli argomenti del Master sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni on line ed esercitazioni.

Il Master è strutturato in quattro moduli e si sviluppa in quattro weekend non consecutivi. Le lezioni si svolgono il venerdì dalle 14.15 alle 18.15 e il sabato dalle 9.15 alle 17.15, per un totale di 44 ore di formazione. Il primo modulo si concentra sulle basi della disciplina, il secondo sul capital budgeting e project financing: ovvero le decisioni di investimento e relative modalità di finanziamento. Terza parte del corso, il processo di pianificazione e di valutazione, mentre l’ultimo modulo sarà dedicato alla crisi d’impresa.

La Business School del Sole 24 Ore

Questa scuola di eccellenza è attiva da oltre 25 anni nel mercato dell’education, con un’offerta differenziata per industry e aree tematiche. Le possibilità offerte sono molteplici: master full time con stage, Mba, corsi di approfondimenti per professionisti. Il tutto realizzato da docenti di estrazione aziendale, che garantiscono un’offerta completa in termini di education e la possibilità di scegliere tra formazione in aula, online e mista. I numeri confermano la bontà del percorso: 25 mila presenze annue tra giovani neo laureati, manager, professionisti e partecipanti agli eventi. Duemila studenti l’anno inseriti nel mondo del lavoro con tassi di conferma superiori al 95%.