Frattura scomposta del radio per Sofia Goggia, sei settimane di stop

GARMISCH PARTENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro a seguito della caduta nel corso del SuperG e verra' operata direttamente a Garmisch. Il recupero e' fissato nel tempo di almeno sei settimane e quindi la sua stagione e' da considerarsi conclusa. La bergamasca e' scivolata e terminata rovinosamente contro le reti di protezione ad altissima velocita' nel corso della sua discesa. Nella gara maschile della giornata, Loic Meillard trionfa nello slalom gigante parallelo di Chamonix. Nella finale tutta svizzera e' Thomas Tumler ad avere la peggio con 0"25 di ritardo. Chiude il podio Alexander Schmid, vincitore nella finale per il terzo posto su Tommy Ford. Non brillano i colori azzurri dopo le splendide prove in qualificazione: Simon Maurberger e' l'azzurro che si spinge piu' avanti, cadendo e uscendo di pista ai quarti di finale contro Tumler. L'altoatesino non partecipa alla finale per il settimo posto per la caduta precedente, chiudendo in ottava piazza. Niente da fare per il leader della sessione mattutina, Giovanni Borsotti, out agli ottavi contro Ford. Infine esce per mano di Aleksander Aamodt Kilde agli ottavi anche Luca De Aliprandini (+0"37 dal norvegese). (ITALPRESS). pc/gm/red 09-Feb-20 15:42