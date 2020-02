Brignone seconda in discesa a Garmisch, Gross scivola nello slalom

GARMISCH (GERMANIA) (ITALPRESS) - Viktoria Rebensburg profeta in patria. Nella discesa di Garmisch Partenkirchen la tedesca e' autrice di una gara praticamente perfetta. Seconda e' Federica Brignone: l'azzurra continua la sua grandissima annata e centra, dopo Bansko, un altro podio in discesa proseguendo il suo splendido periodo di forma. Sei decimi, tanto e' il distacco della classe 1990, scesa con il pettorale numero due. Terza la ceca Ester Ledecka appena davanti a Sofia Goggia, quarta. Francesca Marsaglia e' nona, Marta Bassino 13esima. In un week-end dove non c'e' Mikaela Shiffrin, colpita in settimana dalla scomparsa improvvisa del padre, la Brignone accorcia nella classifica generale: l'americana rimane ferma a 1225 punti con l'azzurra che si porta a 1035. Tra gli uomini, lo slalom di Chamonix va a Clement Noel. Il francese chiude la sua prova con il tempo di 1'41"47 e trionfa approfittando dell'inforcata dello svizzero Daniel Yule, al comando al termine della prima manche. Secondo posto per il norvegese Timon Haugan a 0"21, terzo l'austriaco Adrian Pertl a 0"31. Bella rimonta di Federico Liberatore: l'azzurro chiude undicesimo dopo che aveva terminato la prima manche al trentesimo posto. Sfortunato Stefano Gross, terzo dopo la prima parte di gara: l'azzurro, infatti, dopo poche porte scivola e dice addio ai sogni di gloria. (ITALPRESS). spf/mc/red 08-Feb-20 14:16