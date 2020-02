Spotify perde terreno e Wall Street inizia a stufarsi dei colossi in rosso

Spotify ha chiuso l'anno scorso con deludenti guadagni del quarto trimestre di mercoledì, e gli investitori non riuscivano a credere che il gigante dello streaming fosse i ribasso. Spotify del resto ha aggiunto ben 11 milioni di clienti paganti negli ultimi tre mesi del 2019, battendo le aspettative degli investitori e portando il numero totale degli abbonati a 124 milioni - più del doppio del suo più diretto rivale. Ma il gigante dello streaming ha speso molto per finanziare le startup di podcast - tra cui Gimlet Media, Anchor e Parcast - nel tentativo di distinguersi, e questo sfoggio potrebbe essere uno dei motivi per cui le sue perdite sono cresciute del 70% nel 2019. Ma bisogna abituarsi, Spotify ha avvertito gli investitori: l'azienda raddoppierà la spesa per i podcast nel 2020.

Insomma, non è un caso se il prezzo delle azioni di Spotify è sceso fino al 5% mercoledì. E tira un’aria brutta, dalle parti delle big tech. Per esempio Snapchat ha registrato vendite inferiori al previsto nel quarto trimestre, nonostante l'aggiunta di più utenti del previsto, e le sue azioni sono scese di oltre il 10%. Forse gli investitori dovrebbero prendere questo come un momento di apprendimento: entrambe le società erano in perdita quando hanno quotato per la prima volta le loro azioni in borsa, ma questo non ha scoraggiato nessuno. Infatti, la percentuale di aziende in perdita che si sono quotate sui mercati azionari statunitensi nel 2018 è stata la più alta dai tempi della bolla delle dotcom del 2000. Quando Spotify è diventata pubblica nell'aprile del 2018, ha dato il via a una nuova tendenza tra le aziende tecnologiche di quotarsi direttamente in Borsa, senza banche cioè. In una tradizionale offerta pubblica iniziale, la società raccoglie fondi vendendo nuove azioni attraverso le banche collocatrici. Ma in una quotazione diretta, l'azienda si limita a quotare le sue azioni esistenti senza venderne di nuove. Ciò significa che evita di pagare le banche d'investimento per organizzare e commercializzare il loro debutto pubblico ma rinuncia al guadagno che deriva dalla vendita di nuove azioni. Il servizio di messaggistica sul posto di lavoro Slack si è quotato direttamente non molto tempo dopo Spotify, e si dice che anche Airbnb, GitLab e Asana potrebbero fare lo stesso quest'anno.