Sorpresa, anche per i secchioni studiare “stanca” e “stressa”

Chiedete a uno studente delle superiori come si sente di solito a scuola, e la risposta che probabilmente sentirete sarà "stanco", seguita da vicino da "stressato" e "annoiato". In un sondaggio condotto su scala nazionale su 21.678 studenti delle scuole superiori degli Stati Uniti, i ricercatori dello Yale Center for Emotional Intelligence e dello Yale Child Study Center hanno scoperto che quasi il 75% dei sentimenti dichiarati dagli studenti in relazione alla scuola erano negativi.

Lo studio, apparso nell'edizione di gennaio del Journal of Learning and Instruction, ha riguardato anche un secondo studio di "campionamento dell'esperienza" in cui 472 studenti delle scuole superiori del Connecticut hanno riferito i loro sentimenti in momenti distinti durante la giornata scolastica. Queste valutazioni momentanee hanno raccontato la stessa storia: Gli studenti delle scuole superiori hanno riportato sentimenti negativi per il 60% del tempo.

"È stato più alto di quanto ci aspettassimo", ha detto il coautore e ricercatore Zorana Ivcevic. "Sappiamo, parlando con gli studenti, che si sentono stanchi, stressati e annoiati, ma sono rimasti sorpresi da quanto sia stato travolgente".

Gli studenti sono stati reclutati per il sondaggio attraverso liste di scuole partner via e-mail e attraverso i canali dei social media da organizzazioni no-profit come il Greater Good Science Center e la Fondazione Born this Way. Gli studenti rappresentano i distretti scolastici urbani, suburbani e rurali di tutti i 50 stati e le scuole pubbliche e private. I ricercatori hanno scoperto che tutti i gruppi demografici hanno riferito per lo più sentimenti negativi sulla scuola, ma le ragazze sono state leggermente più negative dei ragazzi.

"Nel complesso", ha detto il coautore Marc Brackett, "gli studenti vedono la scuola come un luogo dove vivono emozioni negative". Nel primo sondaggio online, agli studenti è stato chiesto di "pensare alla gamma di sentimenti positivi e negativi che si hanno a scuola" e di fornire risposte in tre caselle di testo aperte. È stato anche chiesto loro di valutare su una scala da 0 (mai) a 100 (sempre) quante volte hanno provato 10 emozioni: felici, orgogliosi, allegri, allegri, gioiosi, vivaci, tristi, pazzi, pazzi, miserabili, impauriti, spaventati, stressati e annoiati.

Nelle risposte aperte, l'emozione più comune riportata dagli studenti era la stanchezza (58%). Le successive emozioni più segnalate - tutte poco meno del 50% - erano stressate, annoiate, calme e felici. La scala di valutazione ha supportato i risultati, con gli studenti che hanno riferito di sentirsi stressati (79,83%) e annoiati (69,51%). Quando questi sentimenti vengono esaminati con maggiore granularità, ha detto Ivcevic, rivelano qualcosa di interessante. Le descrizioni positive più citate - calme e felici - sono vaghe.

"Sono sul lato positivo dello zero", ha detto Ivcevic, "ma non sono eccitati o entusiasti". Sentirsi "interessati" o "curiosi", ha osservato, rivelerebbe un alto livello di impegno che è predittivo di un apprendimento più profondo e duraturo. Ha aggiunto che molti dei sentimenti negativi possono essere correlati tra loro, con la stanchezza, ad esempio, che contribuisce alla noia o allo stress. "La noia è per molti versi simile alla stanchezza", ha detto. È una sensazione di essere prosciugati, a basso consumo energetico". Gli stati fisici, come l'essere stanchi, possono essere a volte erroneamente attribuiti come stati emotivi, come la noia".

I ricercatori hanno notato che il modo in cui gli studenti si sentono a scuola ha importanti implicazioni nel loro rendimento e nella loro salute e benessere generale. "Gli studenti passano molto del loro tempo di veglia a scuola", ha detto Ivcevic. "I ragazzi sono a scuola per imparare e le emozioni hanno un impatto sostanziale sulla loro attenzione. E se vi annoiate, sentite cosa si dice intorno a voi?".