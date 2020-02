Miglior tempo per Quartararo nella prima giornata di test a Sepang

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) - Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo nella prima giornata di test a Sepang. Il pilota francese, in sella alla Yamaha del team Petronas SRT, e' il piu' veloce in 1'58"945, precedendo di 51 millesimi il compagno di squadra Franco Mordidelli. Piu' staccati tutti gli altri, a partire da Alex Rins su Suzuki a due decimi e mezzo mentre Valentino Rossi non fa meglio del decimo crono, a 0"624 da Quartararo. Su tempi vicini a Rins ci sono Cal Crutchlow con la LCR Honda e Jack Miller, in pista con la Ducati della Pramac Racing. Sesta piazza per la prima Yamaha ufficiale, la M1 di Maverick Vinales che accusa oltre 4 decimi di ritardo da Quartararo. Alle spalle dello spagnolo i due Espargaro', Aleix con la nuova RS-GP 2020 del team Aprilia, e Pol alla guida della Ktm, mentre precede Rossi anche Joan Mir con l'altra Suzuki. Fuori dalla Top Ten le Desmosedici di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, rispettivamente undicesimo (+0"721) e 14esimo (+0"994), e separati dalle due Honda ufficiali dei fratelli Marquez. Marc, tornato in azione dopo l'intervento alla spalla, ferma il cronometro a 1'59"756, infliggendo quasi due decimi e mezzo al fratello ma a 0"721 dal miglior crono di giornata. (ITALPRESS). glb/red 07-Feb-20 11:40