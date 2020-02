Groupama Top Employer Italia 2020 per il sesto anno consecutivo

Saranno consegnate oggi le certificazioni Top Employers Italia 2020: Groupama Assicurazioni – per il sesto anno consecutivo – riceverà l’ambito riconoscimento da parte del Top Employer Institute, che lo consegna alle imprese con i più alti standard qualitativi nelle politiche di gestione delle Risorse Umane.

Quest’anno sono 113 le Aziende che – durante la cerimonia di premiazione presso il Megawatt Court a Milano - otterranno la prestigiosa certificazione.

L’assegnazione – dopo un’accurata fase di pre screening - si basa su uno strutturato processo di analisi e verifica che prende in considerazione 10 macro aree, tra cui le condizioni di lavoro e i benefit, la formazione e lo sviluppo dei talenti, le opportunità di carriera, la cultura aziendale e la retribuzione.

In particolare, la ricerca ha verificato che Groupama Assicurazioni offre ai propri dipendenti un’ampia gamma di iniziative proattive a loro favore: innovativi percorsi di formazione, programmi di valorizzazione delle migliori professionalità aziendali e opportunità di maturare esperienze di mobilità internazionali.

Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Groupama Assicurazioni ha dichiarato: “La certificazione Top Employer per il sesto anno consecutivo è il riconoscimento di un lavoro di squadra portato avanti con coerenza e determinazione negli ultimi anni e rappresenta uno stimolo a migliorare nel futuro. La nostra Azienda, in linea con i valori del Gruppo, continua a rinnovare e incrementare l’impegno nella valorizzazione delle persone, nostra principale risorsa, nonché investire nel loro continuo coinvolgimento. Lo dimostrano le numerose iniziative interne che ci consentono di cooperare trasversalmente e di ascoltare i nostri dipendenti. Puntiamo all’eccellenza nelle politiche di gestione e valorizzazione delle persone così come la ricerchiamo nell’offerta di servizi per i nostri agenti e per i clienti di Groupama Assicurazioni.”