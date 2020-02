Gratta e Vinci, in provincia di Catania vinti 1,7 milioni

ROMA (ITALPRESS) - La fortuna bacia la Sicilia e in particolare il comune di Fiumefreddo, in provincia di Catania, dove e' stata realizzata una vincita da 1 milione 756 mila euro con il biglietto "Nuovo Turista per Sempre". Il tagliando fortunato e' stato acquistato nel punto vendita di Sebastiano Spoto, in via Marina 6. "Siamo molto contenti! Il nostro e' un paese piccolo, dove ci sono anche tanti disoccupati, spero di cuore che abbia vinto una persona bisognosa", commenta il titolare del punto vendita. Dall'inizio dell'anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 732 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. (ITALPRESS). vbo/com 07-Feb-20 10:55