Alphabet guadagna meno del previsto e Google si spaventa

Alphabet, la holding del gruppo Google che controlla il motore di ricerca e gestisce le attività diversificate, ha annunciato nei giorni scorsi guadagni del quarto trimestre più deboli del previsto, qualcuno al vertice si è chiesto: "Sicuramente possiamo fare di meglio". Le entrate complessive di Alphabet, costituite per lo più dall'attività pubblicitaria di Google, sono state al di sotto, anche se non di molto, delle previsioni degli investitori. Ma il vero problema è quello dei costi dell'azienda che sono stati più alti del previsto. Significa che anche il profitto trimestrale di Alphabet derivante dalle sue attività commerciali (il suo "utile operativo") non ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

E c’è di peggio: Alphabet ha rivelato per la prima volta quanto Google guadagna esattamente dagli annunci di YouTube e dal suo segmento del cloud computing. Anche su quest’ultimo business, meno del previsto. E Google ha minacciato di abbandonare il business del cloud computing se non sarà il secondo in ordine di grandezza entro il 2023. In realtà, il margine di profitto operativo di Google è diminuito ogni anno dal 2017, e gli analisti sperano nel cloud proprio per invertire la tendenza quest’anno. Il guaio è che il prezzo delle azioni probabilmente tiene già conto delle loro elevate aspettative. Il problema è che se Alphabet vuole continuare a veder aumentare le sue azioni, probabilmente dovrà aumentare quei margini anche più del previsto.

Gli investitori che hanno una visione a più lungo termine potrebbero guardare alle altre iniziative di Alphabet come fonte di profitto futuro. Per esempio Waymo: gli analisti ritengono che tra il crescente mercato delle auto da corsa e le future vendite di auto con guida autonoma, l'azienda automobilistica autonoma sostenuta da Alphabet potrebbe valere fino a 135 miliardi di dollari. Ma molto poco, se non nulla, di questo valore potenziale si riflette attualmente nell'attuale corso azionario di Alphabet.