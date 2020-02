Sindaco di Bologna "Teppismo su un bimbo di origine cinese"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Ho saputo di un gravissimo, intollerabile, episodio accaduto a un bambino di 11 anni italiano di origine cinese, di cui ho informato il questore. Un'aggressione teppistica a sfondo razzista da parte di alcuni ragazzi che hanno insultato e spintonato il bambino colpevole solo di avere origini cinesi. Per fortuna il bimbo non si e' fatto male". Lo scrive il sindaco di Bologna Virginio Merola sulla sua pagina Facebook. "Qui non c'entra il coronavirus, c'entra la civilta' - aggiunge - Episodi simili si stanno purtroppo ripetendo a Bologna come altrove e si aggiungono ad altri, di questi giorni, sempre a sfondo razzista. Piu' grave ancora, in questo episodio, e' il fatto che l'aggressione abbia visto come autori altri ragazzi. La mia sincera solidarieta' al bambino e alla sua famiglia", scrive ancora il Sindaco. "Sono pronto, se lo vorra', a incontrare la famiglia di questo bambino. Cosi' come ho intenzione di andare dove sara' opportuno, a cominciare dalle scuole, per dialogare su un problema cosi' insidioso e cruciale con i ragazzi e i loro genitori", conclude Merola. (ITALPRESS). cin/mgg/red 06-Feb-20 19:03