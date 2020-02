Sanremo, per la seconda serata 9,7 milioni di spettatori e 53,3% share

ROMA (ITALPRESS) - Ancora un ascolto record per il 70° Festival di Sanremo su Rai1: la serata di ieri e' la miglior seconda serata per share dal 1995 con 9 milioni 693 mila spettatori e il 53.3 per cento. La prima parte e' stata vista da 12 milioni 841 mila persone con share del 52.5, mentre la seconda ha avuto 5 milioni 451 mila spettatori e share del 56.1. Il picco d'ascolto in termini di telespettatori e' stato registrato alle 21.48 con 15 milioni 790 mila, in termini di share alle 23.53 con il 62.3 per cento. "Sanremo Start", dalle 20.51 alle 21.30, ha avuto un ascolto di 11 milioni 906 mila con il 41.9 di share. Sempre bene la striscia "Prima Festival" con 8 milioni 228 mila e il 30.9 di share. (ITALPRESS). mgg/com 06-Feb-20 11:42