Fca, Manley "il 2019 anno di ripartenza"

TORINO (ITALPRESS) - FCA ha chiuso il 2019 con l'utile netto delle continuing operation a 2,7 miliardi di euro, utile netto adjusted a 4,3 miliardi, Ebit adjusted a 6,7 miliardi e margine al 6,2%. Risultato e margine record in Nord America. Free cash flow industriale a 2,1 miliardi. Nel corso del 2019, FCA ha tenuto fede all'impegno di continuare a generare valore per i propri azionisti. I risultati record raggiunti in Nord America e il miglioramento registrato in America Latina hanno permesso al Gruppo di realizzare una forte performance con il margine Ebit adjusted al 6,2%. Il Gruppo e' ritornato a remunerare gli azionisti, con la distribuzione di un dividendo annuale ordinario e il pagamento di un dividendo straordinario al completamento della vendita di Magneti Marelli nel secondo trimestre 2019. Le consegne globali complessive, pari a 4.418.000 veicoli, in calo del 9% principalmente per la riduzione degli stock presso la rete di vendita in Nord America, le minori consegne della JV cinese e, in Emea, le iniziative sui canali di vendita e l'uscita di produzione di alcuni modelli. FCA si aspetta che la forte performance continui anche nel 2020. "Il 2019 e' stato un anno di ripartenza per Fca. Abbiamo davanti un futuro luminoso e sostenibile. Maserati e' stata rimessa a posto. Siamo ora in grado di dare maggiori opportunita' ai nostri azionisti. Questo grazie a un team fenomenale che rende possibile tutto cio', ogni giorno. Un team di cui sono orgoglioso di fare parte", ha detto Mike Manley, Ceo di FCA. (ITALPRESS). ads/com 06-Feb-20 15:39