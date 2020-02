Europ Assistance, nuova organizzazione puntando sull'innovazione

MILANO (ITALPRESS) - Europ Assistance inizia il nuovo decennio all'insegna di un rinnovamento aziendale, progettato per adattarsi al meglio alle nuove esigenze del mercato e per rispondere in maniera sempre piu' puntuale, tempestiva ed efficace ai bisogni della clientela. La nuova organizzazione ha l'obiettivo di favorire una maggiore velocita' e specializzazione, per essere piu' efficaci nel fornire servizi e prodotti innovativi a tutti i clienti ed i business partner. Gennaro Bisesti, affianca alla responsabilita' dell'area Operations anche la guida della struttura Auto Office, mentre Mauro Cucci e' a capo di quella Travel & Personal Office. Cosi' come i responsabili delle strutture trasversali, i due manager rispondono a Fabio Carsenzuola, chief executive officer di Europ Assistance. "In oltre 50 anni di attivita' - racconta Carsenzuola - abbiamo fatto evolvere le soluzioni di assistenza per rispondere a bisogni ed esigenze dei nostri clienti. L'attuale velocita' del cambiamento richiede che le aziende debbano essere ancora piu' rapide nell'anticipare il futuro e introdurre nuovi servizi per rispondere al meglio alle richieste dei clienti. La nuova struttura risponde a queste esigenze, valorizzando una sempre maggiore specializzazione e velocizzando il time to market". (ITALPRESS). ads/com 06-Feb-20 17:31