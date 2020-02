Parmitano lascia comando stazione spaziale, ritorna a terra

ROMA (ITALPRESS) - Luca Parmitano ritorna a casa. L'astronauta dell'Esa - Agenzia spaziale europea, dopo 201 giorni trascorsi nello spazio per realizzare la missione Beyond, ha consegnato il comando dell'Iss - Stazione spaziale internazionale al cosmonauta russo Oleg Skripochka, poche ore prima di partire per fare ritorno sulla Terra. Parmitano rientrera' domani mattina in Kazakistan a bordo della Soyzu-MS13, con la collega della Nasa Christina Koch e quello di Roscosmos Alexander Skvortsov. L'atterraggio e' previsto intorno alle 10, ora italiana. In una cerimonia, trasmessa dal canale televisivo della Nasa, l'astronauta ha ringraziato uno per uno i suoi colleghi d'equipaggio della Expedition 61 per il lavoro svolto insieme e li ha invitati a essere "orgogliosi" di quanto realizzato. (ITALPRESS). vbo/c/r 05-Feb-20 20:06