Nuovo round da 2,5 milioni di euro per BizAway

BizAway, la piattaforma italiana di gestione e organizzazione dei viaggi di lavoro, è protagonista di un nuovo round di 2,5 milioni di euro. Il round, a cui hanno partecipato tutti gli azionisti che avevano investito in precedenza, tra cui Federico Gonzalez Tejera, CEO globale di Radisson, è guidato da un fondo italiano e da Mundi Ventures e permetterà a BizAway (https://bizaway.com/) di sviluppare e migliorare la propria tecnologia, introducendo nuove funzionalità nella piattaforma, di proseguire l’espansione commerciale in Italia e all’estero, triplicare il proprio fatturato entro fine 2020 e di crescere, assumendo 25 persone entro dicembre 2020, portando così il team a 60 persone.

35 dipendenti, tra la sede italiana e quella spagnola, più di 3.5 milioni di euro di fatturato nel 2019 e una crescita annua del +300%: i numeri della startup continuano a crescere, anno dopo anno. Dalla sua creazione sono state effettuate più di 35.000 prenotazioni attraverso la piattaforma e sono stati ottenuti più di 1 milione di euro di risparmio per le oltre 400 aziende con cui lavora (tra cui Casavo, Credimi, Freeda, Penta, Cimolai, Rizzani de Eccher, Satispay).

“La nostra azienda ha dimostrato la sostenibilità del suo modello di business in questi cinque anni. Grazie a questo secondo round, dopo il primo finanziamento di 1 milione di euro ricevuto nel 2018, consolideremo la nostra realtà e saremo in grado di sviluppare maggiormente il nostro prodotto - spiegano Luca Carlucci e Flavio Del Bianco, i co-fondatori di BizAway - Miglioreremo costantemente l’esperienza dell’utente, ci concentreremo sull’efficienza, tanto operativa quanto economica, per il Cliente e manterremo un focus sul massimo livello di servizio che le aziende possono avere, grazie alla soluzione che proponiamo”.

A queste parole seguono quelle di Federico Gonzalez Tejera, Presidente del Gruppo Radisson, uno dei principali investitori di questo round di finanziamento, il quale aggiunge che “il grande potenziale del suo modello di business, la professionalità, la grande visione strategica del suo management e l'approccio rivolto al miglioramento dell’esperienza degli utenti, rappresentano le ragioni principali per cui diamo credito e fiducia a BizAway”

BizAway rappresenta una piattaforma tecnologica che, oltre a gestire a 360° l’organizzazione dei viaggi di lavoro e a mettere a disposizione di ogni cliente un team multilingue specializzato in business travel, è in grado di dialogare direttamente con i fornitori, senza affidarsi agli intermediari, facendo in modo che le aziende abbiano un risparmio di oltre il 25% per quanto riguarda le prenotazioni e la gestione dei viaggi d’affari (rispetto alle agenzie tradizionali).