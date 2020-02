Trusters raccoglie 600mila euro in un mese

Il lending crowdfunding inizia a ingranare. Trusters, la più importante piattaforma del settore, ha ottenuto 600mila euro di investimenti in un solo mese. Un risultato reso ancora più interessante dal fatto che l'azienda esiste da poco più di un anno. Nel solo mese di gennaio, in tempi lampo, si sono succeduti i via libera ai quattro progetti presentati. Sono bastati 44 minuti per accogliere 100mila euro per la fase 2 di No.Lo. Milano, proposto da M9 Spa (il 10 gennaio) con ROI annuo del 9% e durata stimata 6 mesi, battendo sul tempo i 150.000 euro del primo round chiuso in 30 giorni lo scorso anno; 6 minuti e €75.000 di raccolta del Progetto PIETRO MICCA 10 | NOVARA, di ADM Srl, con ROI annuo di 10,5% e durata stimata 9 mesi.



Nel frattempo, Trusters ha lanciato una piattaforma, "Trusters Rent", che consente la messa a reddito e la possibilità di optare per il piano a rendimento monorata o multirata. Anche in questo caso con buoni risultati. Il Progetto FORESTERIA LOMBARDA | ROZZANO – MI, di Elsafra II Srl, chiude: la fase #1 in soli 14 minuti con una raccolta di €200.000, e un ROI di 9,25% in 12 mesi (monorata) e di 14,25% in 36 rate (multirata); la fase #2 in meno di 24 ore, con un totale di €230.000, e ROI e durata alle medesime condizioni della fase #1.

Altro record sono gli asset immobiliari in blockchain. Unica in Europa a lanciare questa tecnologia nel real estate, da oggi tutte le operazioni presentate in piattaforma sono inserite in un registro decentralizzato e immodificabile. I dati catastali e le condizioni di prestito sono consultabili in una sezione del portale in modo semplice, gratuito e ancor più trasparente.

Infine, il 25 gennaio, gli investitori che hanno creduto nella validità del progetto LOFT RONDO' #2, di Prime Trading 1 Srl, sono stati rimborsati con ROI annuo 8,75%.