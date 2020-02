Iap, perché cambiarlo non è più un'alternativa

Due recenti casi hanno riacceso l’attenzione degli addetti ai lavori sul ruolo che deve avere lo Iap. Stiamo parlando della pronuncia che ha mandato assolta la campagna di Pro Vita, soggetto eutanasia, e quella che ha visto soccombere Iliad e la sua pubblicità costruita sulla sua presunta unicità, ritenuta ingannevole e illecitamente comparativa ai danni degli altri operatori del settore. Due casi estremi, espressione di difetti e pregi presunti dello Iap.

“L’autodisciplina rappresenta, da sempre e a maggior ragione oggi, un paradosso virtuoso. In un contesto dove oltre ai giudici ordinari ed amministrativi, operano varie Autorità ed anche la Corte di Giustizia ha iniziato a farsi sentire, l’ordinamento giuridico privato mantiene un ruolo estremamente importante. Perché, oltre alla sua funzione deflativa dei ruoli di giustizia, la competenza e l’autorevolezza del Giurì (unita alla particolare celerità) forniscono ad aziende e consumatori uno strumento estremamente utile per proteggere efficacemente diritti e strategie di comunicazione” ricorda l’avv. Massimo Tavella, tra i massimi esperti del settore. “Il modo di comunicare nella società è mutato drasticamente negli ultimi anni e la comunicazione commerciale ha guidato tale mutamento, condizionandolo sia dal punto di vista tecnologico sia, per certi versi, culturale. In questo rinnovato scenario, alcuni diritti non sono protettI adeguatamente (nonostante i lodevoli sforzi posti in essere spontaneamente ed autonomamente dagli over the top). A medio termine, penso che interverranno rimedi e strumenti diversi. In tale contesto, l’Autodisciplina potrebbe giocare un ruolo molto importante”.

E gli uomini della pubblicità? Secondo Alberto De Martini Co-founder e Chief Executive Officer Coniic “Lo Iap ha ancora molto senso, per almeno due motivi. Il primo: è un auto-controllo. Questa scelta ha come presupposto una presa di coscienza rispetto alle responsabilità implicite nel nostro lavoro, e questo è già un buon punto. Inoltre dovrebbe evitare il piagnisteo quando le sentenze ci danno torto, visto che siamo stati noi a creare l’istituto e siamo noi a governarlo. Secondo: è veloce. In un paese in cui la lentezza della giustizia è uno dei principali incentivi all’illegalità, non è un dettaglio ottenere sentenze in poche settimane. Senza questa caratteristica, nessun istituto di vigilanza avrebbe senso, visto che un flight di campagna inizia e finisce al massimo in un paio di mesi”. Tutto è migliorabile, ma bisogna impegnarsi seriamente. “Forse diamo troppo per scontate la struttura e la governance di Iap. Ci vorrebbe uno scatto di interesse da parte di tutti noi, per sedersi attorno a un tavolo e capire come e dove aggiornare un’istituzione di cui non va messa in discussione l’esistenza ma, semmai, l’efficacia e l’efficienza” chiosa.

Quindi un sistema ancora utile? “Ancora più prezioso, proprio per la maggiore difficoltà determinata dalla rivoluzione digitale. Questa difficoltà è dovuta essenzialmente a tre fattori. Uno è quantitativo: quanti touch-point e singoli annunci, post, banner, video…si possono controllare? Il secondo è qualitativo: chi sono, nel nuovo scenario, i player più rilevanti che dovrebbero aderire allo IAP per questo possa recuperare la propria incisività? Il terzo è di nuovo legato alla velocità: come tenere d’occhio un mondo che viaggia a una velocità un milione di vote superiore rispetto ai tempi della vecchia reclame? La cosa interessante è che se dovessimo inventare oggi un ente capace di fronteggiare queste sfide, probabilmente inventeremmo lo IAP. Al quale inviteremmo, oltre ai “soliti noti”, i blogger, i video-blogger, gli influencer, i social media manager e così via. Chi aderisce potrà esporre il logo IAP, come segno di un sincero commitment a favore di una comunicazione veritiera e corretta. Cioè libera dal morbo infestante delle fake-news” conclude De Martini.

Secondo Giuseppe Mastromatteo Chief Creative Officer Ogilvy Italia “Come tutti gli organi di controllo è importante avere un ente super partes che garantisca il fair play tra operatori del mondo della comunicazione. Tutto oggi è comunicazione e sempre più attori compaiono attorno a questo mondo e proprio per questo motivo le complessità aumentano, le tematiche si ampliano e negli ultimi anni la comunicazione è diventata sempre più importante per comunicare valori, o come diciamo in agenzia il ‘purpose’. Non più solo comunicazione di prodotti, ma di valori. Si va quindi più in profondità e la tutela che offre IAP ha un importante valore per tutti”. Il tema del digitale è il territorio più sensibile. “E’ meravigliosamente aperto per dna, ma al tempo stesso serve una profonda regolamentazione nei comportamenti proprio per cercare di contenere e regolamentare i comportamenti apparentemente innocui sui social. Ma innocui non sono. Pensiamo al cyberbullismo o al fenomeno degli haters. Dietro lo schermo siamo tutti combattenti e privi apparentemente di responsabilità, ma così non è. Questo un ruolo importante per il futuro di IAP”.

Che deterrenza ha ancora oggi una eventuale condanna avanti allo IAP? “Una decisione che, nell’arco di 20 giorni può interrompere la diffusione di un messaggio pubblicitario diffuso con qualunque mezzo (comprese le confezioni) ha una deterrenza del tutto evidente. Le aziende ne sono consapevoli perché le strategie di comunicazione, soprattutto quando si parla di multinazionali, hanno tempi di gestazione estremamente lunghi. Certo, se si parla di un post pubblicato su un social network anche 20 giorni possono risultare troppi. Ma non dimentichiamo che una decisione del Giurì (soprattutto i caso di reiterazione degli illeciti) possono poi costituire anche la base per contestare in via ordinaria atti di concorrenza sleale o comunque illeciti aquiliani” ricorda Tavella.

“Molto importante. Anche se la comunicazione, e soprattutto la creatività, di per sé ha nel proprio dna il rischio. Osare è alla base della creatività, ciò non significa ledere l’altrui sensibilità per esempio o adottare comportamenti sleali. La comunicazione può e deve far pensare, deve far riflettere su grandi temi a volte. La buona comunicazione fa questo. Pensiamo alle grandi campagne del passato di Benetton o più recentemente di Diesel. Alcuni marchi osano, vogliono avere un punto di vista forte su grandi temi sociali. Penso anche a marche come Dove che ha messo al centro la bellezza autentica delle donne contemporanee non nascondendo più le proprie forme fisiche ma anzi valorizzandole, mostrandole senza più paura. Il vero rischio è non parlarne alla società, il vero rischio è per una marca non abbracciare (per chi può e ha credibilità nel farlo) queste tematiche” chiosa Mastromatteo.

“Tutti noi quando scriviamo una strategia, un brief, uno script abbiamo ben chiaro il rischio di veder sospendere la nostra campagna. E questo è percepito ancora come un rischio molto alto. Per la credibilità dell’agenzia verso il cliente. E per quella del brand verso il mercato. Che oggi non si passa più la parola tra furgoni e bancarelle, ma su una platea con qualche miliardo di spettatori” conclude De Martini.