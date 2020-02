AssoAim: obiettivo crescita delle pmi quotate a Piazza Affari

L’accesso delle PMI al mercato dei capitali rappresenta un potenziale non ancora adeguatamente sfruttato ed è oggi una priorità anche a livello Ue dato il ruolo sempre più determinante nella crescita economica del Sistema Paese. La neonata associazione AssoAIM (Associazione Emittenti Aim Italia) ha come principale obiettivo lo studio, la divulgazione e la trattazione di tematiche connesse alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) quali Aim Italia. L’associazione si pone come interlocutore unitario di riferimento per rappresentare e sostenere gli interessi delle imprese quotate e quotande con particolare attenzione alle tematiche di corporate governance, agli obblighi di trasparenza, ai rapporti con imprenditori, azionisti, investitori, operatori e tutti gli stakeholder coinvolti, nonché ai requisiti di accesso e permanenza al mercato.

Tra i promotori di AssoAIM, Giovanni Natali (Presidente 4AIM Sicaf), Vincenzo Polidoro (A.D. First Capital) e Marco M. Fumagalli (Presidente Capital For Progress S.I. S.p.A.). Numerosi ed ambiziosi gli obiettivi di AssoAIM: in primo piano lobbying e informazione per il miglioramento della legislazione nazionale e comunitaria e della regolamentazione adottata dalla società di gestione del mercato e aggiornamento culturale nonché divulgazione di studi, mediante pubblicazioni periodiche o monografiche, ma anche promozione di iniziative per la crescita ordinata, stabile e efficiente di sistemi multilaterali di negoziazione, anche in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A. e mediante rapporti e interlocuzioni con le competenti autorità di vigilanza, di collaborazione in Italia e all’estero con istituzioni e amministrazioni pubbliche, con organizzazioni con finalità economiche, sociali, ideali e culturali, con enti e associazioni, anche eventualmente aderendovi, per lo studio e la soluzione dei problemi che interessano i settori di competenza.

AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI conta oggi 134 società, rappresenta circa il 33% dell’intero listino di Piazza Affari per numero di società quotate, ad esclusione del segmento Global Equity Market ed il mercato MIV. A 10 anni dal battesimo di AIM l’occasione per fare il punto su ammissioni e raccolta, e dopo lo scandalo dell’Azienda emiliana Bio-On resta attuale la riflessione sul tema dei controlli e della regolamentazione rispetto al listino principale. Il punto con Giovanni Natali Presidente di 4AIM e Promotore di AssoAIM.

Tra i promotori di AssoAIM anche Davide Verdesca Ceo e Chairman di SG Company, un gruppo che impiega 150 persone all’interno del SG Building di Corso Monforte 20 nel centro di Milano e che ha ospitato la conferenza stampa di lancio. Con 30 anni di esperienza in qualità di imprenditore per lo sviluppo e la crescita di realtà aziendali con expertise nel mondo della comunicazione e degli eventi, Davide Verdesca lavora alacremente per assolvere alla mission della prima associazione di categoria per questo segmento di mercato. SG Company S.p.A. è la capogruppo di un progetto imprenditoriale che dal 2000 offre il meglio della Live & Digital Communication. La società è quotata dal 26 luglio 2018 all’AIM di Borsa Italiana e certificato ISO9001.