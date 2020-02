Pil, Boccia: serve uno scatto per ritrovare competitività

Il calo del Pil "è un segnale ed è da tempo che stiamo indicando che i dati previsionali rallentano, c'è la necessità di reazione sia in chiave italiana sia in chiave europea". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, come riportato dall’agenzia Adnkronos. "Tra l'altro - prosegue - anche i dati che vengono dalla Cina ci dicono che ci potrebbe essere un rallentamento per cause cosiddette esterne. A maggior ragione dobbiamo agire su tre grandi assi: infrastrutture, formazione, con un grande piano di inclusione giovani, e semplificazione", ha detto ancora Boccia.

E, a proposito di necessità di reazione, il presidente degli industriali ha citato l'esempio del ponte Morandi di Genova. " Il ponte Morandi - ha osservato - dimostra che dopo un trauma fisico riusciamo in tempi brevi a realizzare il ponte Morandi. Quel modello con i correttivi anche indicati dalla nostra associazione nazionale dei costruttori dovrebbe essere il modello dell'intero Paese". Per Boccia, bisogna "costruire una grande stagione riformista, anticiclica ed europea di cui l'Italia potrebbe essere protagonista. Non chiedere flessibilità in chiave europea, ma chiedere infrastrutture con un piano molto forte proprio per consolidare il mercato domestico europeo e costruire un'operazione di reazione a un'economia che rallenta".

"È evidente che se rallenta la Cina, anche per una causa come questa, un effetto sull'economia globale arriva. A maggior ragione dobbiamo reagire in chiave di mercato europeo e domestico perché potrebbe essere una causa esterna che accelera un rallentamento dell'economia, ma abbiamo tutti gli strumenti per reagire, a partire da Italia, Germania e Francia, che sono la prima, la seconda la terza manifatture d'Europa", ha osservato. "Su questo dobbiamo riprendere un'attenzione importante: la questione industriale diventa questione italiana e questione europea. Gli Stati Uniti quando inseriscono dei dazi difendono la propria industria, la Cina vorrebbe diventare la più grande manifattura del mondo, noi lo siamo, come europei e come italiani, e da questo dovremmo ripartire", ha aggiunto Boccia.

"Amore per il Paese e passione per il lavoro". Sintetizza così i 110 anni della Confindustria il suo presidente, Vincenzo Boccia. "Il nostro compito è essere protagonisti senza protagonismi e invitare il Paese a guardare oltre e a pensare alla grande", sottolinea ancora osservando: "nei momenti facili come in quelli difficili, a differenza di altri che urlano e usano linguaggi diversi, il nostro linguaggio non è mai cambiato, e questo non solo per una questione di stile, ma anche di responsabilità". "L'Italia è la seconda manifattura in Europa e sfido chiunque altro al mondo ad esserlo con tutti i deficit che abbiamo e questo accade perché i migliori imprenditori al mondo", ha proseguito il presidente di Viale dell'Astronomia sottolineando: la nostra missione è il lavoro, perché il lavoro è coesione e su questo dobbiamo costruire un grande percorso di convergenza".

"Serve fiducia", conclude Boccia citando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il capo dello stato ci ha ricordato che termini come sogno e speranza non vanno confinati all'infanzia: se non hai un sogno, una speranza, se cavalchi solo l'ansia non guardi al futuro di una comunità. Il Paese deve uscire dal torpore, guardare avanti, reagire".