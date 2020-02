Panchina d'Oro a Gasperini come miglior tecnico della Serie A 2018-19

FIRENZE (ITALPRESS) - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, e' il vincitore della "Panchina d'oro" per la stagione 2018-2019. L'annuncio e' avvenuto nel corso di una cerimonia a Coverciano. "E' un grande orgoglio vincere un premio cosi' prestigioso - le parole del tecnico della Dea - Divido questo premio con il mio staff, i giocatori, il presidente Percassi e tutta Bergamo perche' se abbiamo fatto una stagione straordinaria come quella dell'anno scorso e' merito di tutti. Dedico il premio anche a tutti gli allenatori, perche' facciamo un mestiere difficile ma siamo dei privilegiati e quando arrivano premi come questi sono grandi soddisfazioni". A Sinisa Mihajlovic e' andato invece il premio speciale del Settore tecnico della Figc guidato da Demetrio Albertini. A ritirarlo il ds del Bologna, Riccardo Bigon, essendo l'allenatore serbo in ospedale per delle cure antivirali:"Il suo esempio nell'affrontare la sua battaglia ha dato forza a chi sta conducendo la sua stessa lotta. Con lui abbiamo toccato con mano quanto sia importante la figura di un allenatore in una squadra". La "Panchina d'argento" per il miglior allenatore della scorsa serie B e' invece andata a Fabio Liverani, condottiero del Lecce che ha conquistato la promozione. Infine, in serie C, Panchina d'Oro a Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia. (ITALPRESS). lc/glb/red 03-Feb-20 13:38