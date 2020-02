A gennaio immatricolazioni autovetture in calo

ROMA (ITALPRESS) - A gennaio la Motorizzazione ha immatricolato 155.528 autovetture, con una variazione di -5,90% rispetto a gennaio 2019, durante il quale ne furono immatricolate 165.271. Nello stesso periodo sono stati registrati 338.754 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -10,33% rispetto a gennaio 2019, durante il quale ne furono registrati 377.787. Nel mese di gennaio 2020 il volume globale delle vendite (494.282 autovetture) ha dunque interessato per il 31,47% auto nuove e per il 68,53% auto usate. "In un quadro economico e geopolitico globale di grande incertezza, con ripercussioni negative sul nostro Paese, come evidenziato dalla brutta partenza del mercato auto, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno e' un insieme scoordinato di provvedimenti a livello comunale e regionale come quelli a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo", commenta Michele Crisci, presidente Unrae, l'Associazione delle Case automobilistiche estere. "I dati di inizio anno dimostrano, come anticipato e previsto, che il 2020 sara' l'anno di punta delle vendite di auto BEV e PHEV, incentivate dall'ecobonus e spinte dagli stringenti target di riduzione della CO2 che attendono le case automobilistiche. "E' per questo che gia' dalla fine dello scorso anno, abbiamo sollecitato le istituzioni a mettere in campo tutte le misure, dirette e indirette, di sostegno allo sviluppo della mobilita' elettrica", osserva Paolo Scudieri, presidente di Anfia. (ITALPRESS). ads/com 03-Feb-20 20:02