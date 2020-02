Sharing Economy, il road showdel nuovo mondo del lavoro

Tre anni, 20 regioni, 30 città e altrettanti eventi che riuniscono tutti gli stakeholders del mondo del lavoro. Parte a gennaio di quest’anno Sharing Economy, una sorta di road show del nostro magazine che ha tra i principali obiettivi quello di radunare imprenditori, startup, enti e istituzioni, ma anche mondo delle università e della formazione, per fare cultura, condividere best practice e più in generale creare un momento di confronto costruttivo fra chi ha il compito e la responsabilità di realizzare maggiore occupazione e sviluppo sostenibile nel nostro paese.

Lo faremo andando sul territorio, laddove crescita e desiderio di innovazione si respirano quotidianamente. Iniziamo il 23 gennaio a Ivrea e nel corso dei mesi successivi saremo a Novara, Cuneo, Parma, Udine, Trieste, Ascoli, Acireale, Trapani e Catanzaro. Il programma completo lo troverete nelle prossime settimane su economymag.it e sui prossimi numeri della rivista, che di mese in mese accompagnerà Sharing Economy anticipando l’evento che verrà e raccontando ciò che è avvenuto.

«Coinvolgeremo il tessuto economico di ogni territorio con l’obiettivo di far conoscere eccellenze e best practice che secondo noi possono dare impulso a nuove attività o all’aumento dell’occupazione - spiega Pier Carlo Barberis, direttore generale di Economy Group - Riteniamo sia importante creare e diffondere una cultura del network non solo nelle grandi città. Per questo andremo in modo particolare nei capoluoghi di provincia dove, non bisogna dimenticarlo, si costruisce la maggior parte del Pil italiano. L’altro aspetto importante è che Sharing Economy non attirerà solo aziende e imprenditori, ma anche ragazzi e ragazze che cercano lavoro e desiderano conoscere le realtà più innovative. Tutto questo seguendo la stessa logica degli Stati Generali Mondo del Lavoro, ovvero quello di dare spazio a tutti gli stakeholders del mondo del lavoro».