Djokovic vince gli Australian open e torna numero 1 del mondo

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic ha vinto il singolare maschile degli Australian Open 2020. Il 32enne serbo, numero 2 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il 26enne austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Sono ora 17 i successi nei Major per Djokovic. Il serbo ha vinto otto volte gli Australian Open (compreso il successo di oggi), una volta il Roland Garros, in cinque occasioni a Wimbledon e in altre tre sui campi di Flushing Meadows, a New York. Inoltre, Djokovic ha perso in finale nelle prove del Grande Slam nove volte. In tutto il circuito Atp sono adesso 78 i successi del serbo. Per Thiem, invece, e' il terzo ko in carriera in finale nei Major (zero successi), dopo gli atti conclusivi persi al Roland Garros nel 2018 e lo scorso anno. Da domani il tennista serbo tornera' numero uno del ranking internazionale. Con questa vittoria, la numero 17 nelle prove del Grande Slam, Djokovic e' adesso il terzo giocatore all time per successi nei Major. Davanti a lui soltanto i rivali storici, ovvero Roger Federer, a quota 20, e Rafael Nadal, giunto a 19 trionfi nelle quattro prove piu' importanti del circuito tennistico internazionale. (ITALPRESS). pdm/red 02-Feb-20 14:00