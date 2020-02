A VENEZIA EVACUATE 3500 PERSONE PER IL DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO

VENEZIA (ITALPRESS) - E' in corso a Venezia il "Bomba day", per il disinnesco di un ordigno bellico ritrovato a Porto Marghera. L'area di sicurezza e' stata fissata in un raggio di 1,8 km dal luogo del ritrovamento del residuato. Nelle operazioni sono impegnati Esercito e Marina Militare. Alle 6 di stamani e' iniziata l'evacuazione di 3500 persone residenti nell'area. Stop totale ai voli dalle 8,30 alle 12,30 da e per l'aeroporto Marco Polo. (ITALPRESS). abr/red 02-Feb-20 09:23